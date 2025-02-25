Тото Вольфф: «Не думаю, что Ферстаппена освистывали на F1 75. Хорнера освистывали 15 000 человек, но не я»

Вольфф полагает, что Ферстаппена приняли в Лондоне без свиста.

Исполнительный директор Тото Вольфф ответил на вопросы журналиста Sky Sports Крэйга Слэйтера о первой в истории совместной презентации ливрей – шоу F1 75.

Ранее ФИА осудила освистывание болельщиков в адрес пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена и его босса Кристиана Хорнера .

– Я не думаю, что Макса Ферстаппена именно освистывали…

– Нет.

– Я слышал и многочисленные возгласы одобрения в его адрес. Кристиана Хорнера, безусловно, освистали, и президент ФИА поднял эту тему. Что вы думаете: могут ли современные фанаты так поступать или же правильно подвергать такое поведение критике?

– Как вы сказали, не думаю, что Макса освистали. И мы не должны критиковать шоу только из-за того, что одного конкретного человека, справедливо или нет, освистали, когда он заговорил. Это было прекрасное событие: отличные зрители, хорошие презентации машин. Оно задает новый формат на годы вперед, и это позитивный итог, который мы должны вынести.

– Вы же не освистывали Кристиана, правда?

– Нет. Я не освистывал – 15 000 человек это делали, но не обязательно я.

Йос Ферстаппен заявил, что Макс больше не будет участвовать в шоу в Англии: «Ты продвигаешь «Ф-1», а тебя освистывают»

ФИА осудила освистывание Ферстаппена и Хорнера на шоу F1 75