Макс Ферстаппен: «Только оранжевая команда может бороться за титулы в данный момент»
Ферстаппен заявил о доминировании «Макларена» перед стартом сезона.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, какое количество команд может бороться за титулы в 2025 году.
«В данный момент только одна, и это оранжевая команда.
Разумеется, это очень хороший цвет, но еще требуется кое-какая работа с нашей стороны. Другие также хотят улучшиться, так что, на мой взгляд, есть очевидный лидер», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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