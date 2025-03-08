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Макс Ферстаппен: «Только оранжевая команда может бороться за титулы в данный момент»

Ферстаппен заявил о доминировании «Макларена» перед стартом сезона.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, какое количество команд может бороться за титулы в 2025 году.

«В данный момент только одна, и это оранжевая команда.

Разумеется, это очень хороший цвет, но еще требуется кое-какая работа с нашей стороны. Другие также хотят улучшиться, так что, на мой взгляд, есть очевидный лидер», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс Ферстаппен: «Не думаю, что «Ред Булл» сможет побороться за победу на Гран-при Австралии»

Кто возьмет титул «Ф-1» в 2025-м? Сравнили прогнозы экспертов и букмекеров – Фестаппен не фаворит!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoФормула-1
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