  • Фернандо Алонсо о сезоне-2025: «Иногда можем заработать пару очков, но праздновать тут в любом случае нечего»
Фернандо Алонсо о сезоне-2025: «Иногда можем заработать пару очков, но праздновать тут в любом случае нечего»

Алонсо в любом случае считает сезон-2025 неудачей.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что команда неудачно провела этот чемпионат и что у них нет поводов радоваться случаям, когда гонщикам удается попасть в топ-10 и набрать очки.

«Мы весьма критически оцениваем свои выступления. И мы можем сказать, что почти весь сезон-2025 выступаем недостаточно хорошо. Мы задали себе очень высокую планку еще в феврале-марте, в первой гонке сезона, считая, что так будет на протяжении всего чемпионата. При этом понимая, что в случае спадов сезон может сложиться плохо.

Так что мы не скрываем того факта, что оказались недостаточно быстры. Но в то же время мы на каждом Гран-при стараемся делать все, что в наших силах, с учетом имеющихся возможностей и ресурсов.

Мы стараемся показать результат. В Остине это было десятое место, и мы заработали одно очко. Иногда мы можем заработать несколько очков. Но праздновать тут в любом случае нечего. Сезон получается трудным и этого не изменить», – рассказал Алонсо.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
