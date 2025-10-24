Кими Антонелли согласился с мнением Расселла: «Сейчас обгонять в «Ф-1» сложно. Важны квалификация и первый круг»

Антонелли признал, что в современной «Ф-1» сложно обгонять.

Пилот «Мерседеса » поделился мнением о словах своего напарника Джорджа Расселла , который заявил, что «Ф-1» «превратилась в гонки до первого поворота».

«Как пилот ты четко ощущаешь разницу между ездой в чистом и грязном воздухе. Думаю, также тут играет роль то, что в «Пирелли» улучшили шины. Они стали более прочными, что позволяет проезжать более длинные отрезки, ведь деградация резины уменьшилась. Еще влияет то, что разница в темпе между болидами сократилась, из-за чего трудно получить преимущество в скорости.

Даже если ты в паре десятых от едущей впереди машины, очень трудно совершить обгон. Помню, в Сингапуре у Шарля [Леклера ] возникли некоторые проблемы, из-за чего у меня появилось сильное преимущество в темпе. И все же я провел около 40 кругов позади него.

Хорошо, в Сингапуре не самая простая трасса для обгонов – но было очень трудно преследовать. Так что думаю, обгонять [в современной «Ф-1»] сложно. Именно поэтому квалификация и первый круг невероятно важны», – сказал Антонелли .

