  • Кими Антонелли согласился с мнением Расселла: «Сейчас обгонять в «Ф-1» сложно. Важны квалификация и первый круг»
Кими Антонелли согласился с мнением Расселла: «Сейчас обгонять в «Ф-1» сложно. Важны квалификация и первый круг»

Антонелли признал, что в современной «Ф-1» сложно обгонять.

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о словах своего напарника Джорджа Расселла, который заявил, что «Ф-1» «превратилась в гонки до первого поворота».

«Как пилот ты четко ощущаешь разницу между ездой в чистом и грязном воздухе. Думаю, также тут играет роль то, что в «Пирелли» улучшили шины. Они стали более прочными, что позволяет проезжать более длинные отрезки, ведь деградация резины уменьшилась. Еще влияет то, что разница в темпе между болидами сократилась, из-за чего трудно получить преимущество в скорости.

Даже если ты в паре десятых от едущей впереди машины, очень трудно совершить обгон. Помню, в Сингапуре у Шарля [Леклера] возникли некоторые проблемы, из-за чего у меня появилось сильное преимущество в темпе. И все же я провел около 40 кругов позади него.

Хорошо, в Сингапуре не самая простая трасса для обгонов – но было очень трудно преследовать. Так что думаю, обгонять [в современной «Ф-1»] сложно. Именно поэтому квалификация и первый круг невероятно важны», – сказал Антонелли.

Джордж Расселл: «Прямо сейчас «Формула-1» превратилась в гонки до первого поворота»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Сингапура
logoДжордж Расселл
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoМерседес
