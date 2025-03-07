Макс Ферстаппен: «Не думаю, что «Ред Булл» сможет побороться за победу на Гран-при Австралии»

Ферстаппен не верит в борьбу за победу на Гран-при Австралии.

Пилот «Ред Булл » отметил, что по итогам тестов команда уступает конкурентам и на старте сезона не будет бороться за победы в гонках.

«Нам есть над чем работать. Если смотреть на результаты тестов, то фаворитом выглядит «Макларен », для нас же все прошло не слишком гладко.

С другой стороны, у нас есть пара идей относительно того, как улучшить машину, а также я провожу много времени на симуляторе, работая с командой.

Не думаю, что мы сможем побороться за победу в Мельбурне, но я надеюсь, что через пару гонок мы сможем прибавить», – рассказал Ферстаппен .

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