«Астон Мартин» признал, что нарушил правила финансового регламента «Ф-1». ФИА отказалась от комментариев

В «Астон Мартин» заявили, что нарушили финансовый регламент «Ф-1».

ФИА задерживает выдачу командам сертификатов о соответствии финансовому регламенту «Ф-1» с точки зрения потолка расходов в связи с проблемами, которые возникли в ситуации с некоторыми коллективами.

Как сообщает The Race, одной из таких команд оказался «Астон Мартин», который признал, что нарушил правила. Однако данное нарушение никак не связано с самим ограничением расходов.

По данным источников, проблема в том, что в документах о бюджете отсутствовала подпись аудитора. В рамках процесса о нарушении процедуры «Астон Мартин » взял на себя ответственность за случившееся. Отмечается, что никакого наказания для команды не будет.

В ФИА отметили, что процесс изучения отчетов команд за 2024 год подходит к концу, и отказались комментировать частные случаи.

Вершитель судьбы мировых гонок – жена Экклстоуна. Как так вышло?

