«Астон Мартин» признал, что нарушил правила финансового регламента «Ф-1». ФИА отказалась от комментариев
ФИА задерживает выдачу командам сертификатов о соответствии финансовому регламенту «Ф-1» с точки зрения потолка расходов в связи с проблемами, которые возникли в ситуации с некоторыми коллективами.
Как сообщает The Race, одной из таких команд оказался «Астон Мартин», который признал, что нарушил правила. Однако данное нарушение никак не связано с самим ограничением расходов.
По данным источников, проблема в том, что в документах о бюджете отсутствовала подпись аудитора. В рамках процесса о нарушении процедуры «Астон Мартин» взял на себя ответственность за случившееся. Отмечается, что никакого наказания для команды не будет.
В ФИА отметили, что процесс изучения отчетов команд за 2024 год подходит к концу, и отказались комментировать частные случаи.
