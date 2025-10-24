Карлос Сайнс о попытках «Ред Булл» сорвать стартовую метку Норриса: «Знаю, что сделал бы, если бы руководил командой»

Сайнс неоднозначно высказался о попытках «Ред Булл» сорвать метку Норриса.

Пилот «Уильямса » прокомментировал ситуацию со стартовой меткой Ландо Норриса , которую «Ред Булл» пытался сорвать на прошлых этапах.

Перед уик-эндом в Мексике австрийцы согласились прекратить охоту за меткой «Макларена ».

«Мне повезло, что у меня в болиде есть хорошая линия отсчета, которая помогает расположиться на стартовой решетке. Но я пилотировал машины, у которых не было такой возможности. Приходилось использовать метку на стене, чтобы ровно встать на своем месте на решетке. Все зависит от обстоятельств.

Я знаю, что сделал бы, если бы руководил «Ред Булл». Думаю, Ландо нужна эта метка, чтобы ровно встать на стартовой решетке – очевидно, кто-то увидел в этом шанс обрести преимущество.

Не буду вдаваться в подробности, вы не получите от меня громких заголовков, но я знаю ценности этого спорта и понимаю, что бы я сделал, если бы речь шла обо мне и моей команде.

Линия отсчета на моем болиде находится сбоку, там, где совпадают два фиксатора. Мне повезло, что они четко сходятся с желтой линией, за счет чего мне удается выровнять позицию на старте. Мне не кажется, что это преимущество – это базовая гоночная вещь, необходимая для честных гонок», – сказал Сайнс .

