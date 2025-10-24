Изак Аджар: «Я в «Ф-1», чтобы сражаться с лучшими. Хотя перспектива борьбы с Ферстаппеном немного пугает»

Аджар готов стать напарником Ферстаппена.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар рассказал о том, что был бы рад перейти в «Ред Булл » и стать напарником Макса Ферстаппена .

По словам француза, его немного пугает перспектива борьбы с Ферстаппеном, но при этом он отметил, что выступает в «Ф-1» именно ради таких вещей.

«Это – моя мечта. Ради таких вещей я выступаю в «Формуле-1». Я здесь не ради того, чтобы просто погоняться, получить свои деньги и пойти домой. Я здесь не ради этого.

Я здесь, чтобы бороться с лучшими и показать самому себе, на что я способен. И став напарником Макса Ферстаппена вряд ли у меня может появиться лучший ориентир для сравнения.

Хотя я должен признать, что перспектива борьбы с Ферстаппеном немного пугает. Но в то же время это очень волнительно. Меня воодушевляет мысль, что однажды я могу стать напарником Ферстаппена.

Что касается нынешнего сезона, то вряд ли мне есть о чем сожалеть. Не думаю, что результат какого-то одного Гран-при мог бы изменить решение о моем будущем. Ну, разве что я смогу победить или попасть на подиум. Но я все равно доволен своим сезоном и продолжу атаковать, постаравшись на этот раз попасть в топ-10», – рассказал Аджар.

