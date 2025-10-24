  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Изак Аджар: «Я в «Ф-1», чтобы сражаться с лучшими. Хотя перспектива борьбы с Ферстаппеном немного пугает»
0

Изак Аджар: «Я в «Ф-1», чтобы сражаться с лучшими. Хотя перспектива борьбы с Ферстаппеном немного пугает»

Аджар готов стать напарником Ферстаппена.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар рассказал о том, что был бы рад перейти в «Ред Булл» и стать напарником Макса Ферстаппена.

По словам француза, его немного пугает перспектива борьбы с Ферстаппеном, но при этом он отметил, что выступает в «Ф-1» именно ради таких вещей.

«Это – моя мечта. Ради таких вещей я выступаю в «Формуле-1». Я здесь не ради того, чтобы просто погоняться, получить свои деньги и пойти домой. Я здесь не ради этого.

Я здесь, чтобы бороться с лучшими и показать самому себе, на что я способен. И став напарником Макса Ферстаппена вряд ли у меня может появиться лучший ориентир для сравнения.

Хотя я должен признать, что перспектива борьбы с Ферстаппеном немного пугает. Но в то же время это очень волнительно. Меня воодушевляет мысль, что однажды я могу стать напарником Ферстаппена.

Что касается нынешнего сезона, то вряд ли мне есть о чем сожалеть. Не думаю, что результат какого-то одного Гран-при мог бы изменить решение о моем будущем. Ну, разве что я смогу победить или попасть на подиум. Но я все равно доволен своим сезоном и продолжу атаковать, постаравшись на этот раз попасть в топ-10», – рассказал Аджар.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoРейсинг Буллз
logoИзак Аджар
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Серхио Перес о борьбе за титул: «Ферстаппен заслуживает победы»
9 минут назад
Кими Антонелли согласился с мнением Расселла: «Сейчас обгонять в «Ф-1» сложно. Важны квалификация и первый круг»
23 минуты назад
Лиам Лоусон о шансах сохранить место в «Ф-1»: «Я не идеален, но в целом сделал все, что мог»
44 минуты назад
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
52 минуты назад
Пьер Гасли о том, что Колапинто ослушался приказа «Альпин»: «Было ли это его лучшее решение? Нет. Научится ли он чему-то? Да»
52 минуты назад
Карлос Сайнс: «Решение стюардов оштрафовать меня потерей 5 мест на старте в Мехико я считаю несоразмерным инциденту»
59 минут назад
Фернандо Алонсо о сезоне-2025: «Иногда можем заработать пару очков, но праздновать тут в любом случае нечего»
сегодня, 09:09
Джордж Расселл: «Достойный сезон. Горжусь, что выжимаю максимум в большинстве гонок»
сегодня, 09:02
Льюис Хэмилтон: «В прошлом году «Феррари» была очень сильна на этой трассе. Надеюсь, это поможет и сейчас»
сегодня, 08:48
Джордж Расселл: «Пиастри или Норрис должны выиграть титул – у «Макларена» все еще быстрейшая машина»
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15