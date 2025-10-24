Карлос Сайнс: «Решение стюардов оштрафовать меня потерей 5 мест на старте в Мехико я считаю несоразмерным инциденту»

Сайнс недоволен штрафом за инцидент с Антонелли.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс рассказал, что был в недоумении после того, как узнал о своем штрафе.

Сайнс допустил ошибку в пилотаже при борьбе с Андреа Кими Антонелли на Гран-при США , что привело к развороту пилота «Мерседеса » и лишило его места в очковой зоне. Сайнс же был вынужден сойти с дистанции из-за повреждений болида.

При этом стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, решили оштрафовать Сайнса потерей 5 позиций на старте Гран-при Мехико, поскольку испанец не мог отбыть свой штраф по ходу гонки в Остине.

«То, что случилось на трассе – остается на трассе. Но вот решение стюардов оштрафовать меня потерей 5 позиций на старте (в Мехико) за то, что случилось, я считаю несоразмерным самому инциденту.

Мне кажется, это обнажает наличие проблем и слабых сторон в правилах. Но, что есть – то есть, мне остается только принять это. И понятно, что я осознаю и принимаю свою ответственность за инцидент.

Было бы здорово, если бы мы оба смогли продолжить гонку…Тем не менее, изучив все записи с бортовых камер и посмотрев данные мне трудно понять, чем руководствовались стюарды, решив оштрафовать меня потерей 5 позиций на старте гонки», – рассказал Сайнс.

