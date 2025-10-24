Серхио Перес о борьбе за титул: «Ферстаппен заслуживает победы»

Перес думает, что Ферстаппен заслуживает защитить титул в 2025-м.

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес считает, что его бывший напарник из «Ред Булл » Макс Ферстаппен сможет выиграть титул в сезоне-2025.

Переда этапом в Мексике нидерландец уступает лидеру чемпионата Оскару Пиастри 40 очков. При этом до конца сезона осталось пять гонок и два спринта.

«Думаю, у Макса очень хорошие шансы [взять титул]. Он будет очень хорош. Мне кажется, Макс заслуживает победы», – сказал Перес.

Ферстаппен – триумфатор года даже без титула «Ф-1». Вместо ненависти публики – овации

