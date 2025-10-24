Пьер Гасли о том, что Колапинто ослушался приказа «Альпин»: «Было ли это его лучшее решение? Нет. Научится ли он чему-то? Да»

Гасли заявил, что в «Альпин» разобрались с инцидентом в США.

Пилот «Альпин» прояснил ситуацию в команде после обсуждения инцидента в Остине.

На Гран-при США напарник француза Франко Колапинто ослушался приказа команды и обогнал Гасли.

«Мы это обсудили. Нет смысла говорить об этом здесь. Нужное уже было сказано, все в порядке.

В конце концов как команда мы находимся в неприятном положении. Так что мы стараемся держаться вместе как команда, сохранять единство – именно этого мы хотим достичь.

Мне кажется, в целом как гонщик Франко справился хорошо. Вот что я думаю. Очевидно, то, что он сделал на прошлой неделе, в прошлое воскресенье, не отражает его достижений как пилота. Было ли это его лучшее решение? Нет. Научится ли он чему-то? Да.

Приятно, что он приносит команде пользу. Думаю, важно двигаться в одном направлении как команда», – отметил Гасли.

