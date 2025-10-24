Лиам Лоусон о шансах сохранить место в «Ф-1»: «Я не идеален, но в целом сделал все, что мог»

Лоусон надеется сохранить место в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон рассказал о настрое на остаток сезона в свете того, что ему пока не гарантировано место в команде на следующий год.

«Разумеется, мы хорошо понимаем, что сейчас идет важная часть сезона. Но в целом я бы не сказал, что сейчас что-то изменилось в сравнении со стартом чемпионата, например. Так что наш подход никак не меняется.

Оглядываясь назад, всегда можно подметить что-то полезное, что-то понять, извлечь уроки из ошибок. Я не идеален, и конечно есть вещи, о которых я буду вспоминать [которые мог бы сделать лучше]. Но в целом я чувствую, что сделал все что мог», – рассказал Лоусон.

