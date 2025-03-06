Британский автоспортивный орган пригрозил судом ФИА после недопуска председателя на Всемирный совет

Член ФИА из Великобритании публично выступил против Федерации.

Председатель Motorsport UK, британского автоспортивного органа, Дэвид Ричардс сообщил, что его организация обратится в суд, если ФИА не решит проблему с «эрозией ответственности» и принципами управления.

Ричардса не допустили на недавнее заседание Всемирного совета ФИА из-за отказа подписать соглашение о неразглашении.

В письме, адресованном членам Motorsport UK, чиновник объяснил, почему поддержал кандидатуру Мохаммеда бен Сулайема на выборах президента ФИА в конце 2021 года. По словам Ричардса, бен Сулайем обещал делегировать полномочия, касающиеся повседневных вопросов, а также обеспечить полную прозрачность своих действий.

«Боюсь, в последние три года выполнение этих обещаний явно провалилось. На самом деле ситуация постепенно ухудшалась», – отметил Дэвид.

Ричардс также объяснил, почему не подписал соглашение о неразглашении:

«Когда три недели назад меня попросили подписать соглашение о конфиденциальности, которое я расценил как затыкание рта, это вызвало большое беспокойство и стало последней каплей.

Я подписал соглашение о конфиденциальности, когда меня назначили во Всемирный совет в 2021-м, и на самом деле уже был связан четвертой статьей Кодекса этики ФИА. Я продолжаю выполнять обязательства действующего соглашения и четвертой статьи.

Тем не менее новое соглашение о конфиденциальности простирается гораздо дальше. За неделю меня уведомили, что не допустят на следующее заседание Всемирного совета, если я не подпишу соглашение».

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