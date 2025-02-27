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Двух британских членов ФИА не пустили на заседание Всемирного совета из-за отказа подписать соглашение о неразглашении

Двум британским чиновникам запретили участие в заседании совета ФИА.

Заместитель президента ФИА Роберт Рид и председатель UK Motorsport Дэвид Ричардс, представляющие Великобританию в Федерации, не были допущены на заседание Всемирного совета в среду после того, как отказались подписать соглашение о неразглашении.

По информации Sky Sports, данное соглашение запрещает членам ФИА обсуждать темы, касающиеся Федерации, вне официальных собраний. Считается, что документ был введен президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом, чтобы предотвратить утечки.

Рид является ключевой фигурой в команде бен Сулайема, а Ричардс публично поддержал президента на выборах в 2021 году.

Бен Сулайем запустил расследование четы Вольфф в 2023-м из-за возможного выдвижения Сьюзи на пост президента ФИА (Autosprint)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМохаммед бен Сулайем
logoФормула-1
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