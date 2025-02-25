Бен Сулайем запустил расследование четы Вольфф в 2023-м из-за возможного выдвижения Сьюзи на пост президента ФИА (Autosprint)
В конце 2023 года исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф и его жена Сьюзи, управляющий директор «Академии «Ф-1», оказались под расследованием ФИА из-за потенциального конфликта интересов. Руководители команд «Ф-1» вступились за чету Вольфф, и вскоре расследование было свернуто, а в марте 2024 года Сьюзи подала на Федерацию в суд.
По информации Autosprint, президент ФИА Мохаммед бен Сулайем хотел с помощью расследования послать сигнал Сьюзи.
«На самом деле это был способ дать понять [Тото и Сьюзи], что ему известно о возможном участии госпожи Вольфф в президентской гонке», – говорится в статье.
Таким образом, действия бен Сулайема, который намерен пойти на второй срок, послужили предостережением потенциальному конкуренту. Пока Сьюзи не подтвердила участие в выборах президента ФИА, которые состоятся в 2025 году.
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