Фернандо Алонсо: «Когда Норрис был в пятой-шестой машине, то говорил, что одна команда выиграет все гонки»

Алонсо ответил на слова Норриса о разных победителях в 2025-м.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что думает о высказывании соперника из «Макларена » Ландо Норриса .

Перед предсезонными тестами британец заявил, что побеждать в 2025 году способны не только представители четырех топ-коллективов.

«Я не знаю. Теперь, когда у него машина для побед, он так говорит. Когда он был в пятой-шестой команде, то говорил, что одна команда выигрывает все гонки.

Болиды сейчас очень надежные, сходов не так много, аварий не так много. Стратегии четко определены. Даже в четверг перед Гран-при мы точно знаем, будет один пит-стоп, два пит-стопа, какие шины нужно использовать.

Все настолько идеально, что тяжело что-то поменять или сделать гонку непредсказуемой. Нужны безумные погодные условия или что-то подобное.

[Но] надеюсь, будет много разных победителей и плотный чемпионат. В прошлом году было здорово – надеюсь, в этом получится еще лучше», – порассуждал двукратный чемпион «Формулы-1».

Ландо Норрис: «В 2025-м будут победители не только из четырех топ-команд»

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно будет идеально проводить гоночные уик-энды, чтобы вообще набирать какие-то очки»