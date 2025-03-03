Фернандо Алонсо: «Когда Норрис был в пятой-шестой машине, то говорил, что одна команда выиграет все гонки»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что думает о высказывании соперника из «Макларена» Ландо Норриса.
Перед предсезонными тестами британец заявил, что побеждать в 2025 году способны не только представители четырех топ-коллективов.
«Я не знаю. Теперь, когда у него машина для побед, он так говорит. Когда он был в пятой-шестой команде, то говорил, что одна команда выигрывает все гонки.
Болиды сейчас очень надежные, сходов не так много, аварий не так много. Стратегии четко определены. Даже в четверг перед Гран-при мы точно знаем, будет один пит-стоп, два пит-стопа, какие шины нужно использовать.
Все настолько идеально, что тяжело что-то поменять или сделать гонку непредсказуемой. Нужны безумные погодные условия или что-то подобное.
[Но] надеюсь, будет много разных победителей и плотный чемпионат. В прошлом году было здорово – надеюсь, в этом получится еще лучше», – порассуждал двукратный чемпион «Формулы-1».
Ландо Норрис: «В 2025-м будут победители не только из четырех топ-команд»
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