Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно будет идеально проводить гоночные уик-энды, чтобы вообще набирать какие-то очки»

Алонсо оценил положение команды по итогам предсезонных тестов.

Пилот «Астон Мартин » рассказал, что не видит проблемы в том, что на тестах команда преодолела не очень большую относительно конкурентов дистанцию.

При этом, оценивая перспективы команды, Алонсо отметил, что «Астон Мартин» будет и дальше бороться за лидерство в средней группе пелотона.

«Мы проехали не так уж много кругов, но не слишком этим обеспокоены. Внутренние компоненты болида в сравнении с сезоном-2024 остались почти неизменными. Изменения в основном коснулись аэродинамики. Так что нам не нужно было проезжать ту же дистанцию на тестах, что в прошлый раз – вот при подготовке к сезону-2026 фактор надежности техники будет намного важнее.

В любом случае, посмотрим, чем все обернется. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что позитивные моменты определенно есть. Так что в сравнении с предыдущим болидом мы определенно добились прогресса. Хотя есть и негативные моменты – как и у всех остальных команд.

Борьба за титул? Я так не думаю (улыбается). Мы знаем, что конкуренция в середине пелотона будет очень высокой, и что нам нужно будет идеально проводить гоночные уик-энды, чтобы вообще набирать какие-то очки. Что не удивительно. Ну и, разумеется, мы постараемся добиться прогресса по ходу сезона», – рассказал Алонсо .

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