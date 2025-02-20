Ландо Норрис: «В 2025-м будут победители не только из четырех топ-команд»

Норрис ожидает необычных победителей Гран-при в новом сезоне.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сообщил о плотнейшей борьбе за победы и титулы в 2025 году.

«Полагаю, все в «Формуле-1» ожидают одного и того же. Каждый раз, когда регламент не меняется, борьба становится все плотнее и плотнее – так все устроено.

В конце прошлого года все уже было довольно плотно. Стала формироваться группа середняков, а это почти все решетка, кроме четырех топ-команд. Было видно, что другие шесть коллективов начали приближаться. Могу лишь ожидать, что они стали еще ближе зимой, и, наверное, это продолжится по ходу сезона.

Так что, пожалуй, в этом году будут победители не только из четырех топ-команд, не только из «Макларена», «Феррари », «Мерседеса » и «Ред Булл ». Думаю, это плюс для «Формулы-1», плюс для болельщиков, плюс для всего спорта.

Жаль, что в 2026-м все поменяется. Ведь я ожидаю хороший сезон, тяжелый для всех. И я жду его с нетерпением – не думаю, что будет обычная борьба», – заявил британец.

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