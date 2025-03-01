WEC. Гиперкары «Феррари» заняли весь подиум по итогам первой гонки сезона в Катаре
Заводские и клиентская экипажи «Феррари» заняли первые три места по итогам первой гонки сезона-2025 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), которая прошла в Катаре.
Первым стал гиперкар №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен), вторым – клиентский автомобиль №83 команды «АФ Корсе» (Роберт Кубица, Йе Йефей, Фил Хэнсон), третьим – «Феррари» №51, стартовавшая с поул-позиции (Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гвиди).
Экс-пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен вместе с напарниками по «БМВ» №15 стал четвертым, чемпионы мира в зачете конструкторов из «Тойоты» расположились на пятой и шестой строчках.
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