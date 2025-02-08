  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Перес является фаворитом на место в «Кадиллаке» в «Ф-1» и рассматривает выступление в Ле-Мане в 2025-м (Marca)
1

Перес является фаворитом на место в «Кадиллаке» в «Ф-1» и рассматривает выступление в Ле-Мане в 2025-м (Marca)

Перес борется за возвращение в «Ф-1».

Бывший гонщик «Формулы-1» Серхио Перес может вернуться на решетку в 2026 году. По информации Marca, мексиканец является фаворитом на одно из мест в новой команде «Кадиллак». Пилот и его менеджеры предпринимают усилия в данном направлении. В пользу Серхио должна сыграть поддержка миллиардера Карлоса Слима и других спонсоров.

Гонщик все еще рассматривает различные варианты на 2025 год. В частности, не исключено участие в гонке «24 часа Ле-Мана» – вероятно, в классе LMGT3. Выступление стало бы дебютным для Переса в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) – Серхио заинтересован в участии в данной серии в будущем.

Испанское издание передает, что один из кокпитов в «Кадиллаке», по всей видимости, займет пилот «Индикара» Колтон Херта. Конкурентом Переса в борьбе за другое место является еще один представитель американской серии Маркус Эрикссон. Экс-гонщик «Ф-1» из Швеции принимал участие в проекте команды в «Ф-1», работая на симуляторе.

Отец Переса: «Лауда, Райкконен, Алонсо возвращались. Чеко заслуживает прощания, как с великими»

Составы-2026 по версии The Race: Цунода покинет «Ф-1», Боттас вернется

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
logoWEC
logoФормула-1
logoИндикар
Кадиллак
возможные переходы
logo24 часа Ле-Мана
Колтон Херта
logoСерхио Перес
logoМаркус Эрикссон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион MotoGP Мартин пропустит тесты в Таиланде после аварии в Малайзии и операции
сегодня, 15:02
Президент ФИА: «Если гонщики используют мат, дети не захотят следить за «Ф-1», родители будут их ограждать»
4сегодня, 14:09
Отец Переса: «Лауда, Райкконен, Алонсо возвращались. Чеко заслуживает прощания, как с великими»
8сегодня, 13:19
Том Коронель о сценарии для Спилберга: «Хэмилтон забирает 8-й титул в первый сезон в «Феррари» и уходит из «Ф-1» на пике»
9сегодня, 12:23
Серхио Агуэро и Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в «Гарри Поттере», примут участие в гонке «Формулы Е»
3сегодня, 12:10Кино
Энтони Дэвидсон о настрое «Ред Булл»: «Перчатки сброшены. Ожидаю, что все продолжится как в конце 2024 года»
сегодня, 11:02
Президент ФИА пообещал новых стюардов в «Ф-1»: «Будет свежая кровь»
1сегодня, 10:25
Хуан-Пабло Монтойя: «Вижу в лице Аджара нового Пиастри. Я бы дал место Изаку в «Ред Булл», а не Лоусону»
1сегодня, 09:32
Юниор «Ред Булл» Линдблад заработал очки для суперлицензии, досрочно выиграв серию в Новой Зеландии
сегодня, 08:48
Новый сезон Drive to Survive выйдет 7 марта
сегодня, 07:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Рекомендуем