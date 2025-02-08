Перес является фаворитом на место в «Кадиллаке» в «Ф-1» и рассматривает выступление в Ле-Мане в 2025-м (Marca)

Перес борется за возвращение в «Ф-1».

Бывший гонщик «Формулы-1» Серхио Перес может вернуться на решетку в 2026 году. По информации Marca, мексиканец является фаворитом на одно из мест в новой команде «Кадиллак». Пилот и его менеджеры предпринимают усилия в данном направлении. В пользу Серхио должна сыграть поддержка миллиардера Карлоса Слима и других спонсоров.

Гонщик все еще рассматривает различные варианты на 2025 год. В частности, не исключено участие в гонке «24 часа Ле-Мана» – вероятно, в классе LMGT3. Выступление стало бы дебютным для Переса в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ) – Серхио заинтересован в участии в данной серии в будущем.

Испанское издание передает, что один из кокпитов в «Кадиллаке», по всей видимости, займет пилот «Индикара » Колтон Херта . Конкурентом Переса в борьбе за другое место является еще один представитель американской серии Маркус Эрикссон . Экс-гонщик «Ф-1» из Швеции принимал участие в проекте команды в «Ф-1», работая на симуляторе.

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