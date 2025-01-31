Компания «Форд» объявила о возвращении в гонки на выносливость

«Форд» возвращается в WEC.

Компания «Форд» выпустила официальное заявление, в котором сообщила о возвращении в гонки на выносливость. Выступать «Форд» планирует в классе гиперкаров.

Ожидается, что возвращение должно состояться в 2027 году – и для начала «Форд» собирается выставить на старт всего одну машину.

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