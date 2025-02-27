Кристиан Хорнер: «Прием четырехкратного чемпиона мира Ферстаппена на шоу F1 75 разочаровал»
Исполнительный директор и руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил о своем отношении к освистыванию Макса Ферстаппена на шоу F1 75 в Лондоне.
«Показывать болид – все равно что представлять выездную форму на чьем-то домашнем стадионе. Фанаты всегда поддерживают те команды и тех пилотов, которых хотят поддерживать. Конечно, мы годами были протагонистами.
Мое единственное разочарование – прием Макса, четырехкратного чемпиона мира, это разочаровало.
Болельщики – ДНК нашего спорта, фанбаза в последние несколько лет поменялась, стало больше многообразия. Спорт поляризует, это конкуренция. В любом виде спорта фанаты страстные, они болеют за своих гонщиков, за свои команды, им нельзя указывать. Мы рады такой большой аудитории, и реакция будет разной в зависимости от того, где проходят гонки», – сказал Хорнер.
Тото Вольфф: «Не думаю, что Ферстаппена освистывали на F1 75. Хорнера освистывали 15 000 человек, но не я»
Освистывание Ферстаппена обсудят на Всемирном совете ФИА (Autosport)
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