Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Если «Макларен» хочет выиграть чемпионат, команде нужно сделать Норриса «первым номером»

Зурер призывает «Макларен» отдать предпочтение Норрису.

Бывший пилот « Формулы-1» считает, что Ландо Норрис должен стать «первым номером» в «Макларене » и команда должна пожертвовать амбициями Оскара Пиастри , если она хочет одержать победу в чемпионате.

«Я думаю, что Ландо Норрис готов выиграть чемпионат уже в этом году, если болид «Макларена» окажется достаточно хорош. В прошлом году у Ландо была пара слабых сторон – например, плохие старты, зачастую даже с поула. Он терял много позиций по ходу первого круга гонок.

Однако ему удалось решить эти проблемы – к концу года он стал удерживать свои стартовые позиции в гонках. Так что я думаю, что он сумел исправить ситуацию.

Но теперь главной проблемой Норриса является напарник по команде. Пиастри – везунчик. Порой он не так быстр, как Норрис, но ему «везет» – порой он получает шансы подняться выше и пользуется ими.

Я думаю, что если «Макларен» хочет выиграть чемпионат, команде нужно сделать Ландо Норриса «первым номером». В противном случае Пиастри будет отбирать у него очки. Хотя я не особо беспокоюсь за Ландо. Он готов, он скорректировал те ошибки, которые допускал в прошлом году. Он может стать чемпионом 2025 года», – рассказал Зурер.

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