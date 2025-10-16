Маттиа Бинотто о трудностях «Феррари»: «Страдаю, как и фанаты. Но как профессионал перевернул эту страницу»

Бинотто посочувствовал фанатам «Феррари».

Глава программы «Ауди » в «Формуле-1» и бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отметил, что с печалью наблюдает за нынешними трудностями Скудерии – однако не концентрируется на ней, поскольку теперь задействован в другом проекте.

«Я страдаю так же, как фанаты. И как множество людей, работающих в Маранелло: они вкладывают душу, отдают сердца – после этого нелегко жить с такими результатами.

Могу сказать, что мне жаль, но на профессиональном уровне я перевернул эту страницу. У меня есть свои амбициозные цели, которых нужно достичь», – сказал Бинотто.

