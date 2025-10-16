  • Спортс
Руководитель «Астон Мартин»: «Не обсуждал с Алонсо его возможный уход в 2026-м. Возраст для него не проблема – это его сила!»

В «Астон Мартин» не обсуждали с Алонсо его планы по завершению карьеры.

Руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл прокомментировал заявление Фернандо Алонсо о возможном завершении карьеры в следующем сезоне, если болид окажется быстрым.

«Я с ним ничего такого не обсуждал. За прошедший год мы разговаривали только о 2026-м. То же самое с Лансом [Строллом]. У нас неприятные результаты в сезоне-2025, но мы вкладываем все силы в 2026-й.

Мне кажется, Фернандо думает, что будет происходить в конце 2026-го и что делать. Но мы работаем изо всех сил, чтобы убедиться, что окажемся в наилучшем положении в 2026-м, 2027-м и в последующие годы.  

Фернандо продемонстрировал, что он феноменальный соперник. Кажется, возраст для него не проблема. Похоже, это его сила!» – подчеркнул Коуэлл.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
Эндрю Коуэлл
logoФормула-1
