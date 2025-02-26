Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Норрис показал лучшее время, Расселл – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Хэмилтон – 13-й
Пилот «Макларена» Ландо Норрис закончил первый день предсезонных тестов в Бахрейне с лучшим временем. Второе место в протоколе занял Джордж Расселл, а третьим стал Макс Ферстаппен.
Дебютировавший за «Феррари» Льюис Хэмилтон показал в общей сложности 13-е время – однако британец проводил свою сессию утром.
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
26 февраля 2025 года
1-й день
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.30,430 (52 круга)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,157 (69)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,244 (74)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,448 (70)
5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,525 (67)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,923 (72)
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,998 (78)
8. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1,130 (58)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,143 (63)
10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1,180 (78)
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,201 (75)
12. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,260 (58)
13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,404 (70)
14. Джек Дуэн («Альпин») +1,411 (68)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,444 (46)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,519 (41)
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,654 (66)
18. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,739 (55)
19. Эстебан Окон («Хаас») +3,170 (87)
20. Оливер Бермэн («Хаас») +5,092 (72)
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