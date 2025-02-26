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  • Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Норрис показал лучшее время, Расселл – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Хэмилтон – 13-й
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Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Норрис показал лучшее время, Расселл – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Хэмилтон – 13-й

Норрис – лидер по итогам 1-го дня тестов «Ф-1» в Бахрейне.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис закончил первый день предсезонных тестов в Бахрейне с лучшим временем. Второе место в протоколе занял Джордж Расселл, а третьим стал Макс Ферстаппен.

Дебютировавший за «Феррари» Льюис Хэмилтон показал в общей сложности 13-е время – однако британец проводил свою сессию утром.

Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

26 февраля 2025 года

1-й день

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.30,430 (52 круга)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,157 (69)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,244 (74)

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,448 (70)

5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,525 (67)

6. Пьер Гасли («Альпин») +0,923 (72)

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,998 (78)

8. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1,130 (58)

9. Алекс Албон («Уильямс») +1,143 (63)

10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1,180 (78)

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,201 (75)

12. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,260 (58)

13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,404 (70)

14. Джек Дуэн («Альпин») +1,411 (68)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,444 (46)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,519 (41)

17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,654 (66)

18. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,739 (55)

19. Эстебан Окон («Хаас») +3,170 (87)

20. Оливер Бермэн («Хаас») +5,092 (72)

Онлайн тестов «Ф-1»: все внимание – к Хэмилтону в «Феррари»

Опубликовал: Александр Моисеенко
logoГабриэл Бортолето
logoЛандо Норрис
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