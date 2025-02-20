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Шарль Леклер: «У нас с Хэмилтоном очень похожи стили пилотажа, но мы одеваемся совсем по-разному»

Леклер нашел сходства и различия с Хэмилтоном.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о первых днях совместной работы с Льюисом Хэмилтоном.

«Я заметил, что у нас очень похожи стили пилотажа. По крайней мере нам нужны схожие вещи от машины. Таковы мои первые ощущения. Их еще надо подтвердить, потому что мы не так уж много пилотировали вместе. Но по тем маленьким моментам, которые я увидел, мы пилотируем очень и очень схожим образом.

А в чем разница, так это, пожалуй, в дресс-коде. Мы одеваемся совсем по-разному. Но каждый из нас по-своему выражает себя через моду. И, да, очевидно, Льюис невероятно вовлечен в подобное, я чуть меньше. Может, в этом мы разные», – заявил монегаск.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoЛьюис Хэмилтон
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoФормула-1
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