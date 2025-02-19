«Феррари» проводит обкатку болида 2025 года

«Феррари» обкатывает машину для сезона-2025.

В рамках съемочного дня команде разрешено проехать на новой машине дистанцию, не превышающую 100 км.

В «Феррари » решили провести обкатку новой машины на следующий день после общей официальной презентации. Обкатку команда проводит на трассе во Фьорано. Первым за руль SF-25 сел Шарль Леклер .

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