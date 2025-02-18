Окон представил красно-черный шлем – первый после перехода в «Хаас»

Пилот «Хааса » Эстебан Окон продемонстрировал шлем, в котором будет выступать в 2025 году.

Француз перешел в американскую команду из «Альпин », его напарником стал Оливер Бермэн .

Эстебан выбрал красный и черный цвета для шлема.

«Хаас» провел обкатку нового болида на «Сильверстоуне»

Бермэн представил шлем с медведем на сезон-2025 «Ф-1»

Фото: соцсети Эстебана Окона