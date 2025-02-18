Окон представил красно-черный шлем – первый после перехода в «Хаас»
Пилот «Хааса» Эстебан Окон продемонстрировал шлем, в котором будет выступать в 2025 году.
Француз перешел в американскую команду из «Альпин», его напарником стал Оливер Бермэн.
Эстебан выбрал красный и черный цвета для шлема.
«Хаас» провел обкатку нового болида на «Сильверстоуне»
Бермэн представил шлем с медведем на сезон-2025 «Ф-1»
Фото: соцсети Эстебана Окона
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем