Бермэн представил шлем с медведем на сезон-2025 «Ф-1»
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн показал, в каком шлеме будет выступать в свой первый полноценный сезон в «Формуле-1».
Британский гонщик провел за «Феррари» и «Хаас» три гонки в 2024-м.
Бермэн разместил на ливрее свой логотип в виде медведя.
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Фото: соцсети команды «Хаас»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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