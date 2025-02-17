Бермэн представил шлем с медведем на сезон-2025 «Ф-1»

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн показал, в каком шлеме будет выступать в свой первый полноценный сезон в «Формуле-1».

Британский гонщик провел за «Феррари » и «Хаас» три гонки в 2024-м.

Бермэн разместил на ливрее свой логотип в виде медведя.

Оливер Бермэн: «Я настроен выступать в «Ф-1» очень долго, мечта – подиум с «Хаасом»

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Фото: соцсети команды «Хаас»