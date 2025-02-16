«Хаас» провел обкатку нового болида на «Сильверстоуне»
«Хаас» опробовал болид 2025 года.
Обкатка болида VF-25 проходила в закрытом режиме. Однако журналистам все равно удалось сделать несколько фотографий.
За рулем нового болида «Хааса» в рамках съемочного дня, по ходу которого команде разрешается проехать не более 100 км, работал Эстебан Окон.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем