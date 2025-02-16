«Хаас» провел обкатку нового болида на «Сильверстоуне»

«Хаас» опробовал болид 2025 года.

Обкатка болида VF-25 проходила в закрытом режиме. Однако журналистам все равно удалось сделать несколько фотографий.

За рулем нового болида «Хааса » в рамках съемочного дня, по ходу которого команде разрешается проехать не более 100 км, работал Эстебан Окон .

Сайнс и Албон провели обкатку нового болида «Уильямса»