  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Мик Шумахер: «У меня по-прежнему есть шанс вернуться в «Ф-1». Я не хуже нынешних участников»
3

Мик Шумахер: «У меня по-прежнему есть шанс вернуться в «Ф-1». Я не хуже нынешних участников»

Шумахер по-прежнему надеется вернуться в «Ф-1».

Немец после потери места в «Хаасе» перешел в гонки на выносливость, где выступает за «Альпин», но при этом уверен, что способен быть конкурентоспособен и в «Формуле-1».

«Я скажу, что «Формула-1» всегда будет частью моей жизни. В одиннадцать лет я для себя решил, что хочу выступать в «Формуле-1». И это остается моей целью, попадание в эту гоночную серию было мечтой всей жизни. И у меня по-прежнему есть шанс вернуться туда – я хочу доказать, что чего-то стою.

Смотря на текущий состав участников «Формулы-1», я не сомневаюсь, что мог бы демонстрировать нужную скорость. Я не хуже них. И было бы здорово получить еще один шанс и доказать это. Поскольку я считаю, что у очень многих людей сложилось обо мне неверное представление.

Мою репутацию определили негативные комментарии публики – и обо мне сложилось впечатление гонщика, который постоянно попадает в аварии. И аварии действительно были, только вот люди не принимали во внимание тот факт, что болид «Хааса» того года был собран таким образом, что даже малейший контакт приводил к серьезным повреждениям корпуса, даже от обычного бокового удара. Болиды других команд после таких контактов спокойно ехали дальше. Я сам не говорил об этом в то время, потому что не хочет создавать конфликт с командой.

Мне было неудобно и я не защищался, потому что стеснялся, был слишком робким. Но чтобы выступать на хорошем уровне, тебе нужна уверенность в себе и поддержка команды. И сегодня я в такой ситуации защищался бы намного активнее. Я повзрослел и уже не стал бы быстро на все соглашаться, а выражал свою точку зрения более уверенно и бескомпромиссно», – рассказал Шумахер.

Фильм про «Ф-1» засветили на Супербоуле – что в нем будет? Рассказы Питта и создателей

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoМерседес
logoФормула-1
logoМик Шумахер
logoАльпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бермэн представил шлем с медведем на сезон-2025 «Ф-1»
6сегодня, 13:54Фото
Ландо Норрис: «Давления в 2025-м гораздо больше, но я расслаблен как никогда – в хорошем смысле»
сегодня, 13:43
Оливер Бермэн: «Я настроен выступать в «Ф-1» очень долго, мечта – подиум с «Хаасом»
1сегодня, 13:09
Кристиан Хорнер: «В предстоящем сезоне нас ждет настоящий триллер»
1сегодня, 12:50
Ландо Норрис: «Пиастри способен стать чемпионом, но соперничество ничего не меняет в «Макларене»
сегодня, 12:33
Лиам Лоусон: Меня ждет очень трудный старт сезона – на некоторых трассах я никогда не выступал»
1сегодня, 12:18
Карлос Сайнс: «Попытка ограничивать и контролировать переговоры гонщиков по радио – это уже чересчур»
1сегодня, 11:41
Макс Ферстаппен: «Мысль о том, что предстоящий сезон будет для меня 11-м в карьере – довольно безумная»
сегодня, 11:23
Экс-пилот «Ф-1» Мери: «Феррари» скорее завоюет титул с Леклером, чем с Хэмилтоном»
8сегодня, 10:57
Даниил Квят: «Для Сайнса было бы здорово заехать на подиум с «Уильямсом»
сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
вчера, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Рекомендуем