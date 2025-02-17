Мик Шумахер: «У меня по-прежнему есть шанс вернуться в «Ф-1». Я не хуже нынешних участников»
Немец после потери места в «Хаасе» перешел в гонки на выносливость, где выступает за «Альпин», но при этом уверен, что способен быть конкурентоспособен и в «Формуле-1».
«Я скажу, что «Формула-1» всегда будет частью моей жизни. В одиннадцать лет я для себя решил, что хочу выступать в «Формуле-1». И это остается моей целью, попадание в эту гоночную серию было мечтой всей жизни. И у меня по-прежнему есть шанс вернуться туда – я хочу доказать, что чего-то стою.
Смотря на текущий состав участников «Формулы-1», я не сомневаюсь, что мог бы демонстрировать нужную скорость. Я не хуже них. И было бы здорово получить еще один шанс и доказать это. Поскольку я считаю, что у очень многих людей сложилось обо мне неверное представление.
Мою репутацию определили негативные комментарии публики – и обо мне сложилось впечатление гонщика, который постоянно попадает в аварии. И аварии действительно были, только вот люди не принимали во внимание тот факт, что болид «Хааса» того года был собран таким образом, что даже малейший контакт приводил к серьезным повреждениям корпуса, даже от обычного бокового удара. Болиды других команд после таких контактов спокойно ехали дальше. Я сам не говорил об этом в то время, потому что не хочет создавать конфликт с командой.
Мне было неудобно и я не защищался, потому что стеснялся, был слишком робким. Но чтобы выступать на хорошем уровне, тебе нужна уверенность в себе и поддержка команды. И сегодня я в такой ситуации защищался бы намного активнее. Я повзрослел и уже не стал бы быстро на все соглашаться, а выражал свою точку зрения более уверенно и бескомпромиссно», – рассказал Шумахер.
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