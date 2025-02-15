Энтони Дэвидсон: «Напарники пока не бросали вызов Ферстаппену – кто мог подумать, что Риккардо придется уйти»
Бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон заявил, что Макс Ферстаппен уничтожил всех своих напарников, рассуждая о переходе Лиама Лоусона в «Ред Булл» на место Серхио Переса.
«Это в некоторой степени риск – сажать любого гонщика в пару к Максу Ферстаппену, когда он на абсолютном пике. Он уничтожает напарников. Кто мог подумать, что Даниэлю Риккардо придется уйти в «Рено» из-за его действий.
Есть много приличных пилотов, с которыми он сражался – Пьер Гасли и Алекс Албон, а также Карлос Сайнс на раннем этапе карьеры, однако мы пока не увидели гонщика, который бы действительно бросил ему вызов в сестринской машине, встречал конец сезона с высоко поднятой головой и не чувствовал себя подавленным из-за постоянных поражений.
Так что это риск, но, думаю, команде пришлось это сделать – кого еще посадить? Ведь Перес должен был уйти, он просто не был достаточно хорош для постоянных сражений и борьбы «Ред Булл» за Кубок конструкторов», – заявил эксперт.
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