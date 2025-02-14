Кристиан Клин: «Лоусону не нужно думать, что он сходу способен победить Ферстаппена»

Клин оценил перспективы Лоусона в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» и системы «Ред Булл» Кристиан Клин считает, что Лиам Лоусон сможет добиться успеха, если не будет пытаться сходу победить Макса Ферстаппена , а для начала зарекомендует себя как хорошего второго номера и надежного гонщика, который будет приносить команде очки.

«Для меня совершенно ясно, что «Ред Булл» нужно было что-то менять. Потому что Чеко Перес, к сожалению, больше не мог давать результат. Да, у него были и очень хорошие времена в «Ред Булл», но последние полтора года это перестало работать. Я думаю, что Чеко оказался в непростой психологической ситуации, так что им нужно было что-то менять.

И сейчас Лиаму Лоусону нужно хвататься за эту возможность обеими руками. Потому что мечта каждого гонщика – выступать за топ-команду за рулем топ-болида. Однако сложность в том, что в данном случае ты выступаешь рядом с Максом Ферстаппеном.

Так что теперь все зависит от Лоусона. Думаю, он достаточно талантлив, и ему хватает скорости. Он уже это показывал. Он способен быстро адаптироваться. И я думаю, он достаточно устойчив психологически. Но ему нужно действовать с умом.

Ему не нужно думать, что он сходу способен победить Макса Ферстаппена. Потому что на столь раннем этапе его карьеры это вряд ли вообще возможно. Так что ему нужно быть отличным «вторым номером», скажем так, учиться у Макса всему, чему можно, а время Лоусона еще придет, но позже.

При этом я надеюсь, что в «Ред Булл» не станут слишком сильно давить на Лоусона. Они уже допустили эту ошибку и с Квятом, и с Албоном, и так далее. И я думаю, что в команде тоже извлекли из этого урок. Сейчас им нужен второй гонщик, который будет зарабатывать очки, чтобы «Ред Булл » вернул себе звание обладателя Кубка конструкторов», – рассказал Клин.

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