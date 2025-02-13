«Макларен» поменял боковые понтоны, кожух двигателя и зеркала перед сезоном-2025
Издание The Race обратило внимание на детали машины «Макларена» MCL39.
Чемпионы «Формулы-1» первыми показали болид на сезон-2025 на обкатке в Сильверстоуне.
Портал отметил, что в сравнении с 2024 годом поменялись боковые понтоны, кожух двигателя и зеркала.
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Изображение: The Race
Опубликовал: Михаил Ширяев
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