«Макларен» поменял боковые понтоны, кожух двигателя и зеркала перед сезоном-2025

Издание The Race обратило внимание на детали машины «Макларена » MCL39.

Чемпионы «Формулы-1» первыми показали болид на сезон-2025 на обкатке в Сильверстоуне .

Портал отметил, что в сравнении с 2024 годом поменялись боковые понтоны, кожух двигателя и зеркала.

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Изображение: The Race