  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Макларен» поменял боковые понтоны, кожух двигателя и зеркала перед сезоном-2025
Фото
2

«Макларен» поменял боковые понтоны, кожух двигателя и зеркала перед сезоном-2025

Издание The Race обратило внимание на детали машины «Макларена» MCL39.

Чемпионы «Формулы-1» первыми показали болид на сезон-2025 на обкатке в Сильверстоуне.

Портал отметил, что в сравнении с 2024 годом поменялись боковые понтоны, кожух двигателя и зеркала.

«Макларен» первым в «Ф-1» показал болид-2025 в камуфляжной ливрее

«Макларен» представил черный комбинезон Норриса

Изображение: The Race

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
техника
logoМакларен
Сильверстоун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Командам выделят по 7 минут на шоу F1 75, «Макларен» представит ливрею последним, один из коллективов нанял комика (Autosport)
225 минут назад
Ландо Норрис после первых кругов в болиде-2025: «Макларен» будет конкурентоспособен как никогда»
5сегодня, 12:51
«Макларен» первым в «Ф-1» показал болид-2025 в камуфляжной ливрее
7сегодня, 12:07Фото
График презентаций болидов и ливрей на сезон-2025 «Ф-1»
6сегодня, 12:00
Первый шлем Сайнса в «Уильямсе»
сегодня, 11:58Фото
«Макларен» представил черные комбинезоны Норриса и Пиастри
4сегодня, 10:46Фото
Технический директор «Ред Булл»: «Команда не списывает сезон-2025 – будет шанс на титул»
сегодня, 10:35
Ферстаппен показал шлем на сезон-2025 с четырьмя звездами: «Семейный дизайн, возвращение к корням»
4сегодня, 09:41Фото
ДР Конго призвала «Ф-1» выйти из переговоров с Руандой: «Хочет ли серия запятнать бренд кровавой ассоциацией?»
1сегодня, 09:10
Вышибала, шантажировавший семью Шумахера, получил 3 года тюрьмы
38сегодня, 07:36
Ко всем новостям
Последние новости
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Рекомендуем