«Макларен» представил черный комбинезон Норриса
«Макларен» продемонстрировал новый дизайн комбинезонов.
Ландо Норрис примерил черную форму с номером и логотипом цвета папайи.
«Режим невидимости: активирован», – написала команда.
Бывший мойщик машин – самый высокооплачиваемый босс «Ф-1». Чем он так хорош?
Времена и фото Хэмилтона, Леклера и Норриса с тестов «Пирелли» в Барселоне
Опубликовал: Михаил Ширяев
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