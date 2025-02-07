Джордж Расселл: «Чувствую, готов к борьбе за титул, команда предельно мотивирована»

Расселл готов к борьбе за титул при наличии быстрой машины.

Пилот «Мерседеса » рассказал, что многие новинки и технические решения, разработанные еще в прошлом году, не могли быть реализованы на машине 2024 года. И что они должны сделать машину 2025 года быстрее.

Расселл отметил, что если в итоге новый болид «Мерседеса» окажется достаточно быстрым, то он сам, как ему кажется, будет готов к борьбе за титул.

«В конструкции болида произошло довольно много не то чтобы сильных изменений…Скорее речь идет про обновления и доработки болида, которые уже довольно давно были разработаны и готовы. Но эти обновления мы просто не могли установить на болид 2024 года. При этом данные обновления мы готовили довольно долго.

Мы настроены оптимистично и считаем, что эти обновления помогут «Мерседесу» сделать шаг в правильном направлении. При этом, разумеется, мы не можем знать, что делают наши конкуренты. В любом случае, этот сезон может получиться весьма интересным – ведь никто не знает, кто и как будет дорабатывать свои машины, учитывая, что мыслями все начинают готовиться к сезону-2026.

Готов ли я к борьбе за титул? Безусловно. Я чувствую, что готов, а команда предельно мотивирована. Мне кажется, что последние три года получились для команды периодом проб и ошибок, но каждый раз, когда мы нас появлялся шанс выиграть гонку – мы это делали. И это вселяет в меня оптимизм – мы способны добиться победы, если у нас будет соответствующая машина», – рассказал Расселл .

Все зарплаты гонщиков «Ф-1»: треть банка зарабатывает пара из «Феррари»