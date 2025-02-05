Валттери Боттас: «Последние два сезона были очень тяжелыми – ведь борьбу приходилось вести только за последние позиции»
Резервный пилот «Мерседеса» потерял место основного участника соревнований по итогам прошлого сезона и вернулся в немецкую команду в качестве запасного.
При этом Боттас считает, что с точки зрения гоночного мастерства не утратил навыки, а другие команды не обращали на него особого внимания из-за слабых возможностей болида «Заубера».
«Последние два сезона были очень тяжелыми. Особенно сезон-2024. Потому что из гонки в гонку борьбу приходилось вести только за последние позиции. Создавалось ощущение, что для некоторых людей я будто исчез.
В таких условиях очень трудно показать, на что ты способен. Да, таковы правила игры. Но при этом я не чувствовал никакой деградации своих способностей, гоночного мастерства, умения чувствовать машину. В этом отношении во мне ничего не изменилось.
Я бы сказал, что с точки зрения физической подготовки чувствую себя даже лучше, чем раньше. Да, понятно, что чем чаще ты оказываешься за рулем болида – тем лучше твоя физическая форма. Но с точки зрения всех показателей, цифр, я сейчас в отличной форме», – рассказал Боттас.
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