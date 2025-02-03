Шарль Леклер о гонщике-ориентире: «Райкконен. Мне нравилась его простота, отсутствие барьеров – он был собой»
Леклер сообщил, что в детстве следил за выступлениями Райкконена.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что ребенком обращал особое внимание на Кими Райкконена, когда смотрел гонки. Монегаск занял место последнего чемпиона Скудерии в 2019 году.
«Если говорить о гонщике, который был ориентиром, назову Кими. Он был тем, за кем я следил ребенком, когда мечтал однажды оказаться в «Формуле-1».
Мне нравилась его простота, отсутствие барьеров – он был собой, и это меня очаровывало. Позже, когда наши пути пересеклись в гонках, это подтвердилось», – рассказал Шарль.
Райкконен попал в топ-5 гонщиков в истории «Феррари» по версии RN365, Алонсо и Феттель – нет
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Milano Finanza
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