Шарль Леклер о гонщике-ориентире: «Райкконен. Мне нравилась его простота, отсутствие барьеров – он был собой»

Леклер сообщил, что в детстве следил за выступлениями Райкконена.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что ребенком обращал особое внимание на Кими Райкконена , когда смотрел гонки. Монегаск занял место последнего чемпиона Скудерии в 2019 году.

«Если говорить о гонщике, который был ориентиром, назову Кими. Он был тем, за кем я следил ребенком, когда мечтал однажды оказаться в «Формуле-1».

Мне нравилась его простота, отсутствие барьеров – он был собой, и это меня очаровывало. Позже, когда наши пути пересеклись в гонках, это подтвердилось», – рассказал Шарль.

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