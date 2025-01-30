Новый болид «Феррари» будет называться SF-25
«Феррари» объявила название болида 2025 года.
Согласно информации, опубликованной командой, новая машина будет называться (иметь рабочий индекс) SF-25. Подобный тип акронима использовался «Феррари» при определении названия болидов двух последних лет. В то время как болид 2021 года получил название F1-75 в честь 75-летия с момента основания «Феррари».
Презентация нового болида намечена на 19 февраля.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
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