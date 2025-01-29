Зак Браун: «Макларену» было бы очень обидно проиграть битву за Кубок конструкторов в последней гонке сезона»
«Макларен» сумел выиграть Кубок конструкторов в прошлом сезоне, сделав это впервые с 1998 года. При этом борьба с «Феррари» шла до самой последней гонки.
По словам исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна, напряжение было очень высоко, поскольку команде было бы очень обидно упустить титул, с учетом того, какой путь она прошла и какого прогресса добилась в работе с болидом.
«В начале сезона мы были самой медленной командой в пелотоне, и то, как нам в итоге удалось перевернуть ситуацию – это действительно потрясающе.
При этом нам было гораздо веселее быть в роли охотника, догоняющего в первой половине сезона. А вот когда во второй половине сезона все изменилось, и мы из охотника превратились в добычу, если так можно сказать, изменились и настроения. Ведь нам было бы довольно обидно пройти такой путь, выйти в лидеры чемпионата, а потом проиграть битву за Кубок конструкторов в последней гонке сезона.
Концовка прошлого сезона вышла очень напряженной. Лично мне бы не хотелось в такой ситуации оказаться на месте одного из механиков, которым было необходимо все сделать правильно на пит-стопах в последней гонке. На пит-стопах в общей сложности работают 16-18 человек, и все они находились под колоссальным давлением. То, что в таких условиях они еще и смогли провести самый быстрый пит-стоп в той гонке – это просто потрясающе», – рассказал Браун.
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