«Да, у нас есть трудности». Президент автоспортивного подразделения «Хонды» – о разработке двигателя для 2026 года

В «Хонде» отмечают трудность задачи по созданию двигателя для «Ф-1».

Президент автоспортивного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ признал, что японская компания столкнулась с определенными сложностями в процессе разработки нового двигателя для «Формулы-1», который войдет в эксплуатацию с 2026 года.

«Да, у нас есть трудности. И сейчас мы стараемся как можем и выкладываемся на максимуме, чтобы показать результат в следующем году.

Это совершенно новая силовая установка. Это полностью новый двигатель на 355 киловатт, и он должен был очень компактным. Батарея тоже должна быть максимально легкой, а разработать такую весьма непросто. Вы должны построить маленький по объему двигатель с очень высокой мощностью. Так что да, задача непростая, но мы выкладываемся на максимуме», – рассказал Ватанабэ.

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