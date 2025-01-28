Марк Хьюз: «Идея перехода Ферстаппена в «Астон Мартин» вполне реальна»
Обозреватель The Race Марк Хьюз оценил достоверность слухов о том, что действующий чемпион «Формулы-1» может сменить команду.
Недавно британский таблоид Daily Mail сообщал, что владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл готов сделать Ферстаппену предложение, общая сумма которого составит приблизительно $1 млрд.
По мнению Хьюза, обращать внимание на данную сумму явно не стоит, однако что в паддоке ходит все больше разговоров о том, что Ферстаппен и «Астон Мартин» действительно ведут переговоры.
«Не уверен насчет точности цифр, просто сейчас это выглядит как один из тех самых выдуманных громких газетных заголовков, когда люди сидят и сами решают, какую цифру им выбрать для новости.
Тем не менее, идея перехода Макса Ферстаппена в «Астон Мартин» вполне реальна. И если расползающиеся по паддоку слуху верны, то переговоры между Максом и «Астон Мартин» уже идут.
И переход Ферстаппена в «Астон Мартин» выглядел вполне логичным еще до того, как эти слухи начали распространяться.
Макс провел в «Ред Булл» уже десять лет, и сейчас это уже совсем другая, новая «Формула-1», у «Ред Булл» сменился поставщик двигателей, ушел Эдриан Ньюи.
Макс выиграл уже несколько титулов и при этом сказал, что действительно важное значение для него имеет только первый выигранный титул. Все остальные победы – просто приятный бонус.
Так что он явно готов к новому вызову – в то время, как Лоренс Стролл собирает в «Астон Мартин» невероятно талантливую команду специалистов, улучшает инфраструктуру, привел «Хонду», с которой у Ферстаппена уже сложились отличные отношения.
Этот переход кажется очевидным – следующим шагом для обеих сторон. Так что да, я бы сказал, что этим слухам стоит уделить внимание», – рассказал Хьюз.
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