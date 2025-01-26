Гельмут Марко: «Если не сможем предоставить Ферстаппену достаточно быструю машину, у него не будет причин оставаться в «Ред Булл»

Марко допустил вероятность ухода Ферстаппена.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл » признал, что действующий чемпион «Формулы-1» в будущем может покинуть австрийскую команду, если та не сможет предоставить ему достаточно быструю машину.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года – при этом активный интерес к четырехкратному чемпиону проявляли «Мерседес» и «Астон Мартин».

«Мы должны предоставить Максу достаточно быструю машину, за рулем которой он сможет побеждать, используя свое мастерство. Она может быть на 0,1-0,2 секунды медленнее, чем у конкурентов, но, в отличие от прошлогоднего болида, должна быть конкурентоспособной на дистанции всего сезона, на трассах всех типов.

Если мы не сможем предоставить ему такую машину, у Макса не будет причин оставаться в «Ред Булл». В этом вопросы мы должны быть реалистами и трезво смотреть на вещи», – рассказал Марко .

Ферстаппен купил 33-метровую яхту как у Роналду – давайте заглянем внутрь!