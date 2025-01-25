«Полагаю, в какой-то момент могу этим заняться». Макс Ферстаппен – о переходе на роль менеджера по окончании карьеры
Пилот «Ред Булл», помимо основной деятельности, активно развивает гоночный киберспорт, и сам часто участвует в соревнованиях со своей командой «Редлайн».
По словам Макса, ему нравится пытаться помочь молодым гонщикам построить карьеру в киберспорте, что в будущем, возможно, приведет и к переходу кого-то из них в настоящие гонки.
Также Ферстаппен отметил, что по окончании карьеры в «Формуле-1» вполне может стать менеджером для одного или нескольких молодых гонщиков.
«Я просто хочу быть уверен в том, что молодые ребята будут получать шансы в реальном мире – и, надеюсь, в итоге становиться профессиональными гонщиками. Это то, к чему я сам питаю страсть с тех пор, как сам начинал заниматься гонками.
И я всегда говорил себе, что если у меня в итоге не получится построить полноценную гоночную карьеру, то мне бы все равно хотелось остаться в сфере гонок, но уже в роли менеджера. Полагаю, в какой-то момент (в будущем) я могу этим заняться», – рассказал Ферстаппен.
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