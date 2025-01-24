Джонни Херберт о перспективах «Ред Булл»: «Думаю, в отношении лидеров пелотона в «Ф-1» нас ждут небольшие изменения»

Херберт прогнозирует «Ред Булл» потерю лидерства в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что австрийская команда может столкнуться с трудностями в предстоящем сезоне и что конкуренты могут сместить «Ред Булл» и Макса Ферстаппена с первого места.

«Позитивным моментом для «Ред Булл» в прошлом году стало то, как они закончили сезон. Потому что, честно говоря, закончили они сезон весьма сильно. И «Ред Булл» по-прежнему остается силой, с которой нужно считаться. Хотя как мы видели на примере Ландо Норриса, выступать лучше Ферстаппена все-таки возможно. И перед началом нового сезона в «Ред Булл» будут знать, что именно пошло не так в прошлый раз.

При этом я помню, как похожие вещи говорили в «Мерседесе» пару лет назад. Они говорили, что знают, что именно пошло не так и в чем заключалась проблема в конструкции болида. Однако дальнейшие результаты показали, что на самом деле это было не так и они все-таки не знали, в чем именно заключалась проблема.

Вы можете говорить что угодно, но доказательства мы все получим только тогда, когда машина выедет на трассу на тестах, а затем и на старте сезона в Австралии.

У «Ред Булл» по-прежнему есть хороший фундамент. Просто сейчас сложно сказать, будут ли они достаточно сильны в целом, как их конкуренты – «Макларен », «Мерседес » и «Феррари », у которой теперь еще и есть Льюис Хэмилтон . Так что я думаю, что в отношении лидера пелотона нас ждут небольшие изменения», – рассказал Херберт.

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