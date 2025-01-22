Джонни Херберт о перспективах Хэмилтона в «Феррари»: «Проблем с мотивацией у Льюиса точно нет»

Херберт поделился ожиданиями от выступлений Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что от Льюиса можно многого ждать в «Феррари», поскольку семикратный чемпион не испытывает трудностей с наличием мотивации.

«Льюис Хэмилтон – это очень сильная личность с уникальным характером. Нам очень повезло, что такой человек есть в «Формуле-1». И мне кажется, что и сама «Формула-1 » использовала его фигуру, имидж в крайне положительном для себя ключе. Да и про «Мерседес» можно сказать то же самое.

И, насколько я понимаю, после перехода Льюиса Хэмилтона значительные изменения в менталитете команды уже произошли и в «Феррари». Льюис мог бы вести себя очень тихо, переходя в новую команду, не делать ничего особенного. Но это не так – его мнение хорошо слышно и в кокпите болида, и за его пределами.

Будем надеяться, что у Хэмилтона и «Феррари» все сложится хорошо. И он действительно мотивирован. Я знаю, что этот вопрос неоднократно затрагивался раньше, но фактор мотивации для Льюиса действительно важен.

Я всегда буду помнить, насколько для него это важно. Отдохнуть зимой, перезагрузиться, и вернуться посвежевшим и мотивированным. И из всего, что уже успел сказать Льюис, можно сделать вывод, что проблем с мотивацией у него точно нет», – рассказал Херберт .

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