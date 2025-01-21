В «Ред Булл» ищут нового спонсора в области криптовалюты – предыдущее соглашение приносило команде $50 млн в год (RN365)
«Ред Булл» ищет нового спонсора в области криптовалюты.
Одним из крупных спонсоров «Ред Булл» в последние три года была криптоплатформа Bybit. Соглашение приносило «Ред Булл» по $50 млн в год. Однако данный контракт истек в конце 2024 года и стороны не смогли договориться об условиях его продления.
Теперь в «Ред Булл» ведут активные переговоры с другой криптоплатформой Gate.io. При этом финансовые условия возможной сделки пока не разглашаются.
При этом в 2025 году «Ред Булл» уже успел привлечь двух новых спонсоров – брокерскую фирму Avatrade и компанию Neat, которая специализируется на видеотехнологиях.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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