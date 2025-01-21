«Заубер» и «Рейсинг Буллз» проведут частные тесты на трассе в Имоле
«Заубер» и «Рейсинг Буллз» проведут тесты в рамках подготовки к сезону-2025.
В «Рейсинг Буллз» запланированы трехдневные тесты, которые пройдут на автодроме в Имоле. На тестах Юки Цунода и Изак Аджар будут работать за рулем болида AT04 2023 года. В третьем дне тестов также примет участие Аюму Иваса.
В среду и в четверг на той же трассе в Имоле тесты будет проводить «Заубер» – Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето будут использовать болид C42 2022 года.
При этом отмечается, что по прогнозу в среду и четверг и Имоле может идти дождь.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем