«Заубер» и «Рейсинг Буллз» проведут частные тесты на трассе в Имоле

«Заубер» и «Рейсинг Буллз» проведут тесты в рамках подготовки к сезону-2025.

В «Рейсинг Буллз » запланированы трехдневные тесты, которые пройдут на автодроме в Имоле. На тестах Юки Цунода и Изак Аджар будут работать за рулем болида AT04 2023 года. В третьем дне тестов также примет участие Аюму Иваса.

В среду и в четверг на той же трассе в Имоле тесты будет проводить «Заубер » – Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето будут использовать болид C42 2022 года.

При этом отмечается, что по прогнозу в среду и четверг и Имоле может идти дождь.