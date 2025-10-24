  • Спортс
  • «Белые» хакеры получили доступ к данным ФИА – в том числе к паспорту Ферстаппена
1

«Белые» хакеры получили доступ к данным ФИА – в том числе к паспорту Ферстаппена

В ФИА улучшили безопасность данных благодаря «белым» хакерам.

ФИА подтвердила, что группа «белых» хакеров получила доступ к данным о лицензиях пилотов. При помощи тех же хакеров систему безопасности удалось усовершенствовать.

Три хакера (отмечается, что они фанаты «Ф-1») проверили надежность данных федерации этим летом. Их цель состояла в том, чтобы выявить уязвимости в безопасности данных. Проверка прекратилась, когда, получив возможность просмотреть личную информацию каждого пилота, группа наткнулась на паспорт Макса Ферстаппена.

После хакеры сообщили об уязвимостях в ФИА, где в тот же день отключили доступ к сайту и после вместе со взломщиками усовершенствовали безопасность.

«Макларен» давно боится Ферстаппена, но отказывается обновлять болид. На что они надеются?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
